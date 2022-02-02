Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам декабря снизилась до 19,9%
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам декабря снизилась на 0,6 п.п., до 19,9%
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за прошлый декабрь снизилась на 0,6 процентного пункта и составила по итогам года 19,9%, следует из материалов Банка России.
При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении уменьшились за месяц на 4,3% — до 3,082 триллиона рублей. А объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату также снизился — до 15,494 триллиона рублей с 15,711 триллиона месяцем ранее.
По итогам ноября прошлого года доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,7 процентного пункта.
https://1prime.ru/Bonds/20220202/835962427.html
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