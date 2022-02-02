МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за прошлый декабрь снизилась на 0,6 процентного пункта и составила по итогам года 19,9%, следует из материалов Банка России.

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении уменьшились за месяц на 4,3% — до 3,082 триллиона рублей. А объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату также снизился — до 15,494 триллиона рублей с 15,711 триллиона месяцем ранее.

По итогам ноября прошлого года доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,7 процентного пункта.