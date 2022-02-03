МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Технический дефолт OR Group (ранее — группа "Обувь России"), одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, по погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-07 стал реальным, говорится в сообщении компании. Акции Meta на открытии торгов в США рухнули на 26%

"OR Group объявляет о неисполнении обязательств (фактическом дефолте) по биржевым облигациям серии БО-07. Эмитент облигаций ООО "ОР", одна из дочерних компаний группы, не исполнил обязательства перед владельцами облигаций в период технического дефолта (просрочка исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней). Дата истечения срока технического дефолта — 3 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Эмитент ценных бумаг — ООО "ОР" — не погасил 20 января биржевые облигации серии БО-07 на 592 миллиона рублей, при этом компания выплатила последний 20-й купон по бумагам на 14,76 миллиона рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания указала отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

"Основным держателем облигаций данного выпуска (99%) является ПАО "Промсвязьбанк", таким образом, данный выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит. В качестве приоритетного варианта урегулирования ситуации с задолженностью компания рассматривала пролонгацию. В течение 10 дней, отведенных на исполнение обязательств после технического дефолта, группа вела активные переговоры с ПСБ, однако договоренность с кредитором так и не была достигнута", — сообщила компания.

В настоящее время компания испытывает сложности с обслуживанием обязательств в связи с высокой долговой нагрузкой и высокой стоимостью привлечения заемных средств, разрабатывает план антикризисных мер и рассматривает варианты реструктуризации задолженности в условиях нестабильной ситуации на потребительском рынке, вызванной пандемией коронавируса, медленным восстановлением спроса и ростом издержек на сырье и логистику, говорится в сообщении.

Реструктуризация позволит компании оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности, включая реализацию планов компании по трансформации бизнес-модели. Компания уже начала переговоры с крупными кредиторами, в том числе и с основным держателем облигаций БО-07, о пролонгации задолженности на более длительный срок.

"Общие принципы и условия реструктуризации, а также финансовая стратегия группы на ближайшее будущее будут представлены позже. Также компания находится в постоянном диалоге с представителем владельцев облигаций ИК "Септем Капитал" и вырабатывает варианты решений с основным держателем дефолтного выпуска облигаций — банком ПСБ", — сообщила компания.

Компания разместила облигации выпуска на 1 миллиард рублей (выпуск включает 500 облигаций номиналом 2 миллиона рублей каждая) в январе 2017 года на пять лет. В обращении после оферт находились 296 облигаций (204 облигации были приобретены эмитентом).