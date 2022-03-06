МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Минфин России будет исполнять обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг своевременно и в полном объеме, при этом фактическая возможность проведения платежей по госбумагам в пользу нерезидентов будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничений в отношении РФ, говорится в сообщении министерства. В Германии говорят об "очень плохом конце" из-за антироссийских санкций

"Обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объеме", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по государственным ценным бумагам РФ, глобальные сертификаты выпусков которых находятся на хранении в Национальном расчетном депозитарии, выплаты, как и прежде, будут осуществляться путем перечисления денежных средств в НРД для дальнейшего зачисления держателям указанных бумаг.

Выплаты по указанным государственным ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте, в пользу резидентов будут осуществляться в российской валюте в соответствующем эквиваленте на дату платежей, установленных эмиссионной документацией с учётом особенностей, установленных указом президента РФ №95 от 5 марта 2022 года.

"Выплаты в пользу нерезидентов будут осуществляться в соответствии с процедурой, установленной эмиссионной документацией. Фактическая возможность проведения указанных платежей в пользу нерезидентов будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничительных мер в отношении Российской Федерации и изъятий, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями", — добавляет Минфин.