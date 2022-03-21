МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 марта возобновляет торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля, заявила в пятницу в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Презентация обновленной Московской биржи

Мосбирже разрешили ряд операций для нерезидентов из недружественных стран

Регулятор принял решение в понедельник возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи гособлигациями, которые не проводились с 28 февраля с целью избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.

Банк России принял решение осуществлять покупки ОФЗ для того, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов.

Покупки ОФЗ будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ планирует полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику.

Торги ОФЗ пройдут по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК. При этом будет установлен запрет коротких продаж.

В ходе аукциона открытия участники рынка и их клиенты будут иметь возможность выставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Определение цен аукциона пройдет по окончании периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объём исполнения встречных заявок.

О возобновлении торгов другими инструментами в секции фондового рынка Московской биржи ЦБ РФ объявит позднее.