МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 марта возобновляет торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля, заявила в пятницу в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Мосбирже разрешили ряд операций для нерезидентов из недружественных стран

Регулятор принял решение в понедельник возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи гособлигациями, которые не проводились с 28 февраля с целью избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.

Банк России принял решение осуществлять покупки ОФЗ для того, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов.

Покупки ОФЗ будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ планирует полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику.

Торги ОФЗ пройдут по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК. При этом будет установлен запрет коротких продаж.

В ходе аукциона открытия участники рынка и их клиенты будут иметь возможность выставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Определение цен аукциона пройдет по окончании периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объём исполнения встречных заявок.

О возобновлении торгов другими инструментами в секции фондового рынка Московской биржи ЦБ РФ объявит позднее.