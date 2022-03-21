МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в первый день торгов после трехнедельного перерыва снизился на 5,53% — до уровня 102,45 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи. Обозначена альтернатива доллару и евро в период нестабильности

Московская биржа 21 марта возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Банк России при этом принял решение покупать ОФЗ для того, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов.

Торги ОФЗ проходили по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск состоялся аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги проходили в основном режиме (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС и РПС с ЦК. При этом был установлен запрет коротких продаж.

Индекс RGBI по итогам аукциона открытия обновил минимум с декабря 2014 года, снизившись на 9,44% — до уровня 98,21 пункта. Однако в ходе основных торгов индикатор замедлил снижение, существенно сократив утренние потери, и откатился на уровни января 2015 года.

Доходности по ОФЗ без учета доходности по купонам по итогам дня сложились в диапазоне 12,57-17,22% годовых. По итогам аукциона открытия в понедельник их диапазон составлял 14,3-20,3% годовых.