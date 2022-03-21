МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Совокупный объем торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в первый день торгов после трехнедельного перерыва составил 13,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 2,6 миллиарда, говорится в сообщении торговой площадки. Цены на нефть ускорили рост на сохранении рисков вокруг поставок

Московская биржа 21 марта возобновила торги гособлигациями РФ, которые были приостановлены в конце февраля. Банк России при этом принял решение покупать ОФЗ для того, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в этом сегменте в период возобновления торгов.

"Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 2,6 миллиарда рублей. Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тысячи частных инвесторов (среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года, составляет 17 тысяч человек). Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%", — сообщил биржа.

Торги ОФЗ проходили по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск состоялся аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги проходили в основном режиме (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС и РПС с ЦК (режиме переговорных сделок с центральным контрагентом). При этом был установлен запрет коротких продаж.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в понедельник снизился на 5,53%, до уровня 102,45 пункта. По итогам торгового дня доходность выпусков ОФЗ составила: со сроками погашения через три года – 15,3%; со сроками погашения через пять лет – 14,6%; со сроками погашения через 10 лет – 13,6%.