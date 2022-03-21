МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже 22 марта пройдут с 9.50 до 18.50 мск, говорится в сообщении Банка России. ФРС не исключает дополнительного подъема ключевой ставки

"Банк России принял решение проводить торги облигациями федерального займа 22 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск (9.50 — 10.00 мск аукцион открытия, 10.00 — 18.40 мск торговый период, 18.40 — 18.50 мск аукцион закрытия), а также с 9.30 до 19.00 мск в режиме "РПС/ РПС с ЦК". Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены", — сообщил ЦБ.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме аналогичном, установленному на 21 марта. Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на сайте Банка России позднее.

Московская биржа 21 марта возобновила торги гособлигациями РФ, которые были приостановлены в конце февраля. Торги ОФЗ проходили по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск состоялся аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги проходили в основном режиме (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС и РПС с ЦК (режиме переговорных сделок с центральным контрагентом).