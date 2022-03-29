МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства. Курс доллара на Мосбирже опустился до 85 рублей

Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. При этом оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.

Владельцы выкупаемых облигаций в период с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.

Обязательства по выкупленным Минфином России облигациям будут признаны досрочно исполненными. Минфин оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций.

Минфин России разместил выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.

Ранее во вторник Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году.