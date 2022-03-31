МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основными покупателями гособлигаций РФ после возобновления торгов на Московской бирже выступают физические лица и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), основными продавцами — банки, рассказал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Доллар и евро за март подешевели к рублю более чем на 12%

Московская биржа 21 марта возобновила торги гособлигациями РФ, которые были приостановлены в конце февраля.

"Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как у нас изменился рынок, а он действительно изменился. Первое, на что мы обратили внимание — общие цифры ликвидности. Сегодня она у нас наибольшая на рынке ОФЗ — в данный момент порядка 8 миллиардов рублей объем торгов видим в стакане. В прежние дни было 7-7 с небольшим миллиардов рублей, но все равно это порядка 50-60% нашей средней дневной ликвидности, которая была в начале этого года", — рассказал он, выступая в прямом эфире в Telegram, организованном компанией "Открытие Инвестиции".

По его словам, снизилась доля одного из ключевых игроков на рынке ОФЗ — нерезидентов. "В силу запретов у нас только остаточные операции сейчас совершаются в разрешенной части, которые направлены на снижение позиций. Если раньше у нас четверть объема торгов — четверть ликвидности в стакане — это была ликвидность, которая была от нерезидентов, сейчас от них осталось только 7%", — отметил Шевеленков.

"С открытия рынка ОФЗ у нас 5,3 миллиарда рублей приобрели физические лица, на втором месте с точки зрения покупателей нетто-покупки 4,4 миллиарда рублей — это негосударственные пенсионные фонды. Вот наши покупатели, которые поддерживают рынок снизу", — рассказал он.

При этом основными продавцами выступали банки, сообщил он. "Несмотря на то, что есть определенные возможности учитывать облигации по зафиксированным ценам, тем не менее банки свои портфели немного разгрузили. Причины здесь могут быть самые разные, они, как правило, индивидуальные", — сказал директор департамента.

Средний дневной объем торгов корпоративными облигациями на Московской бирже в настоящий момент составляет 2 миллиарда рублей. "Это порядка 80% от типовых объемов, то есть ситуация в корпоративном сегменте чуть получше с точки зрения ликвидности", — сказал он. В этом сегменте долгового рынка основную роль также играют физические лица, на которых приходится 70% объема торгов, тогда как раньше их доля не превышала 20%.

"За период приостановки торгов у нас накопился спрос на регистрацию новых клиентов и у нас увеличилось количество счетов, открытых для физических лиц — мы перевалили за 18,5 миллиона человек", — сказал он.