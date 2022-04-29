МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк выплатил купон по субординированным еврооблигациям в рублях, говорится в сообщении банка. Эксперт рассказал о нюансах оплаты Минфином России евробондов в долларах

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций банка: на 2 миллиарда долларов с погашением в октябре 2022 года и на 1 миллиард долларов с погашением в мае 2023 года. Купонные выплаты по облигациям осуществляются два раза в год.

Поскольку США и Великобритания ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет ему осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией, поясняет банк.

"Руководствуясь требованиями указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", в целях выполнения своих обязательств перед инвесторами Сбербанк принял решение осуществить выплаты купонов по указанным выше облигациям в рублях по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона", — говорится в сообщении.

Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в НРД и нижестоящих российских депозитариях, будут перечислены в НРД для дальнейшего перечисления владельцам соответствующих облигаций. Остальные инвесторы могут получить купонные выплаты по облигациям с учетом требований применимого законодательства после обращения в банк.

"Сбербанк является ответственным и благонадежным заемщиком на российском и международном рынках капитала и предпринимает все необходимые действия для выплаты купонных платежей, исходя из текущего российского законодательства и наложенных на него санкционных ограничений. Банк подтверждает, что обладает достаточной ликвидностью для выполнения всех своих обязательств и делает все возможное для обслуживания своей задолженности", — подчеркнули в банке.