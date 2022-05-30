МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с применением механизма, схожего со схемой оплаты поставок газа в рублях, заявил в беседе с "Ведомостями" министр финансов Антон Силуанов. Австрийская OMV перейдет на оплату российского газа через Газпромбанк

По его словам, система будет действовать по схожей схеме, но "в обратном порядке" — это даст возможность проводить платежи без использования западной расчетной инфраструктуры.

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению (покупателя газа — прим. ред.) меняется на рубли и таким образом происходит расчет", — объяснил министр.

Соответственно, в схеме расчета по госдолгу в оригинальной валюте предусмотрено, что инвестор (получатель платежа) должен открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдать поручение на продажу валюты.

В то же время Силуанов отметил, что платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий.