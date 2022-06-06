На прошлой неделе рынок ОФЗ продолжил отыгрывать внеочередное решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 3 п.п. до 11% и сигнал о снижении ставки на ближайших заседаниях. Кроме того, рынок поддержали недельные данные об инфляции, которая оказалась на нулевом уровне.

На этом фоне доходности коротких ОФЗ снизились на 60-70 б.п., средних и длинных — на 30-50 б.п., индекс рублевых гособлигаций МосБиржи вырос на 2,0%, индекс корпоративных облигаций прибавил 1,5%.

Ключевым событием на локальном рынке станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором, регулятор, на наш взгляд, примет решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 10% на фоне замедления инфляции и необходимости поддержать экономическую активность и потребительский спрос. На наш взгляд, с учетом динамики макропоказателей и риторики ЦБ РФ, регулятор, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки, однако, темпы смягчения денежно-кредитной политики замедлятся, поскольку текущее снижение инфляции пока не устойчиво: оно происходит за счет отдельных волатильных компонент (преимущественно плодоовощные товары), а также коррекции цен на товары, которые показали аномальный рост в марте, в первую очередь бытовая техника и электроника, стройматериалы, лекарства. Кроме того, сохраняются инфляционные риски со стороны роста бюджетных трат, возможного дефицит отдельных товаров, а также снижения склонности населения к сбережению и роста потребления на фоне смягчения снижения ключевой ставки. Исходя из этого, на текущий момент короткие облигации обладают лучшим соотношением риска и доходности.

Кроме того, мы видим инвестиционный потенциал в корпоративных выпусках эмитентов с высоким кредитным качеством благодаря высоким кредитным премиям, которые обеспечат инвесторам дополнительный доход. Отметим также, что в последние недели восстанавливается первичный рынок корпоративных облигаций, что будет способствовать росту ликвидности на рынке и возможности инвестировать в бумаги надежных эмитентов с высокой премией к ОФЗ.