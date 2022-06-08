МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем размещений облигаций российских компаний нефинансового сектора в 2022 году может сократиться в 2,5 раза, прогнозируют эксперты рейтингового агентства АКРА. Снижение доходности облигаций на глобальном рынке поддержало спрос на ОФЗ

Отмечается, что облигационный рынок РФ находится в состоянии стресса, вызванного высоким уровнем экономической неопределенности. На деятельность многих российских компаний влияет глубокий пересмотр прогнозов в отношении потенциальных рынков сбыта ключевых экспортных товаров, необходимость поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих, реализация процентного риска, угроза потери высококвалифицированного персонала, риски в сфере использования лицензируемого программного обеспечения, возможные изменения в регулировании и налогообложении деятельности.

Объем размещения облигаций российских нефинансовых компаний за пять месяцев 2022 года составил 170 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше показателя за аналогичный период 2021 года (330 миллиардов рублей). Негативно на объем размещений повлияли прежде всего высокий уровень ставок и неопределенность перспектив в ряде отраслей нефинансового сектора, отмечают в агентстве.

"В 2021 году объем погашения облигаций корпоративных заемщиков (без учета погашений по офертам) составил 916 млрд руб., а объем размещений превысил 940 млрд руб. В 2022-м компаниям нефинансового сектора предстоит погасить около 700 млрд руб. Тем не менее АКРА ожидает, что в текущей ситуации компании будут отдавать предпочтение краткосрочному банковскому финансированию, что, по мнению агентства, приведет к снижению объема размещений облигаций в нефинансовом секторе до 360–370 млрд руб. по итогам 2022 года", — говорится в исследовании агентства.

Сезонный рост публичных заимствований традиционно наблюдался в мае. При сохранении текущей ситуации и на фоне снижения ключевой ставки Банка России, возвращение на рынок ряда крупных корпоративных заемщиков может произойти летом, ожидают эксперты агентства. Так как крупные заемщики в целом менее чувствительны к росту стоимости заимствований, то стагнация или сжатие облигационного рынка, скорее всего, может произойти из-за вероятного оттока мелких и средних заемщиков, а также новых перспективных участников рынка.

Кроме того, АКРА ожидает реализацию двух-трех сделок многотраншевой секьюритизации объемом до 10-15 миллиардов рублей в четвертом квартале текущего года — первом квартале 2023 года при условии сохранения ключевой ставки на уровне, не превышающем 10-11% годовых.