МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу биржевых облигаций группы компаний "Мосгорломбард" объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Доллар на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля

Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до пяти лет. Приобретателями биржевых облигаций могут выступать только квалифицированные инвесторы.

Эмитентом выступит АО "МГКЛ" — управляющая компания ГК "Мосгорломбард".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска коммерческих облигаций компании совокупным объемом 850 миллионов рублей.