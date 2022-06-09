2022-06-09T15:23:05+03:00
2022-06-09T15:23:05+03:00
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2022
https://1prime.ru/Bonds/20220609/837132009.html
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Мосгорломбарда
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Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу биржевых облигаций группы компаний "Мосгорломбард" объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Ценные бумаги... ПРАЙМ, 09.06.2022
рынки, облигации, новости, мосбиржа, россия, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу биржевых облигаций группы компаний "Мосгорломбард" объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до пяти лет. Приобретателями биржевых облигаций могут выступать только квалифицированные инвесторы.
Эмитентом выступит АО "МГКЛ" — управляющая компания ГК "Мосгорломбард".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска коммерческих облигаций компании совокупным объемом 850 миллионов рублей.