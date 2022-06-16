МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" выкупит 84,9% своих конвертируемых облигаций, закрытие сделки ожидается не позднее 24 июня, сообщили в компании. Акции "СПБ Биржи" подскочили на 30% на Московской бирже

"Яндекс" договорился с держателями 84,9% конвертируемых облигаций об их выкупе. Речь идёт об облигациях, выпущенных в 2020 году и имеющих срок погашения в марте 2025 года. По условиям соглашения за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V", — говорится в сообщении.

"Яндекс" ожидает, что сделка по выкупу 84.9% облигаций будет закрыта в течение двух рабочих дней после выполнения всех необходимых условий, включая подготовку документов и получение нужных разрешений, но не позднее 24 июня 2022 года", — добавляет компания.

Кроме того, в компании отметили, что часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, "как только регуляторные ограничения дадут такую возможность".