МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Минфин РФ с просьбой изменить механизм выплат российским инвесторам по еврооблигациям российских организаций, говорится в письме ассоциации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. НАУФОР предложил дать нерезидентам возможность выйти из активов в России

Таким образом, указывается в сообщении, предлагается защитить интересы российских владельцев бумаг, исключив иностранных посредников из цепочки выплаты доходов резидентам РФ. В настоящее время российские инвесторы лишены возможности получения доходов по еврооблигациям российских организаций в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер в отношении НРД, являющегося центральным депозитарием на российском рынке ценных бумаг, а также отказом международных расчетно-клиринговых инфраструктурных организаций от проведения операций в пользу резидентов РФ.

Многие эмитенты, отмечают в НАУФОР, обращаются за получением специальных разрешений на выплаты в иностранной валюте, так как опасаются признания за пределами РФ выплат в российских рублях неисполнением своих обязательств и, как следствие, признания наличия дефолта. Для эмитентов, имеющих значительные активы и интересы на территории иностранных государств, это считается критичным и не позволяет в полной мере реализовать механизм выплат в рублях, предусмотренный указом президента РФ от 5 марта, подчеркивается в письме.

Во владении российских инвесторов находится большая доля евробондов компаний РФ. В том случае, когда эмитент получает специальное разрешение и осуществляет выплаты по еврооблигациям через международного платежного агента в иностранной валюте, соответствующие платежи не доходят до российских инвесторов, что по сути приводит к дискриминации российских держателей ценных бумаг по сравнению с иностранными владельцами, указывают в ассоациации.

НАУФОР предлагает Минфину РФ принять решение о полном запрете на направление выплат по еврооблигациям за пределы РФ, если конечным владельцем соответствующих ценных бумаг являются резиденты, ценные бумаги которых учитываются в НРД, и о необходимости исполнения обязательств по таким бумагам перечислением денежных средств на счета в российских банках.

В отношении уже произведенных выплат по еврооблигациям в иностранной валюте НАУФОР предлагает обязать российских эмитентов осуществить повторную оплату в рублях в адрес российских инвесторов, не получивших причитающиеся по бондам платежи, под уступку прав на получение соответствующих выплат по еврооблигациям после разморозки денежных средств.

"Указанные меры в значительной степени защитят интересы российских владельцев, фактически уравняют их в правах с иностранными инвесторами еврооблигаций и позволят исключить иностранных посредников из цепочки выплаты доходов и иных платежей по еврооблигациям резидентам РФ", — подчеркивается в письме НАУФОР.