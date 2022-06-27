"Сибур" планирует собрать заявки на облигации на 15 миллиардов рублей
"Сибур" намерен собрать заявки инвесторов на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей 30 июня
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Согласно данным РИА Новости, компания "Сибур холдинг" планирует 30 июня собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей.
"Сибур" намерен разместить биржевые облигации серии 001Р-01 с погашением через три с половиной года и квартальными купонами 30 июня. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 июля. Ориентир доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три с половиной года.
Организаторы выпуска — Газпромбанк и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/Bonds/20220627/837301174.html
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