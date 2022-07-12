МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в диапазоне 13-13,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Делимобиля"

Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 13,65-14,2% годовых.

"Самолет" во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П12 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июля. Организаторами выступают "Ак Барс Банк", банк "Дом.РФ", "Велес Капитал", Газпромбанк, ITI Capital, БК "Регион", Россельхозбанк, "Инвестбанк Синара", "Тинькофф банк" и Экспобанк.

Привлекаемые средства планируется направить на новые и текущие проекты компании, а также приобретение площадок, сообщала заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Наталья Грознова.