Девелопер "Самолет" установил ориентир купона по облигациям
Девелопер "Самолет" установил ориентир купона по облигациям в диапазоне 13-13,5% годовых
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в диапазоне 13-13,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 13,65-14,2% годовых.
"Самолет" во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П12 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июля. Организаторами выступают "Ак Барс Банк", банк "Дом.РФ", "Велес Капитал", Газпромбанк, ITI Capital, БК "Регион", Россельхозбанк, "Инвестбанк Синара", "Тинькофф банк" и Экспобанк.
Привлекаемые средства планируется направить на новые и текущие проекты компании, а также приобретение площадок, сообщала заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Наталья Грознова.
https://1prime.ru/Bonds/20220712/837458768.html
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