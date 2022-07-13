МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" запросила согласие держателей еврооблигаций на выплаты в рублях на фоне санкционного давления, следует из сообщения компании. Bloomberg раскрыл самую большую угрозу для Байдена

Как пояснили в компании, в результате санкций США, ЕС и Великобритании выплаты по бондам, совершенные "Северсталью" или полученные лондонским филиалом Citibank N.A. (основной платежный агент), скорее всего, будут заблокированы на неопределенный срок и средства не дойдут до держателей бумаг.

"Несмотря на то, что "Северсталь" подала заявления о предоставлении лицензий в уполномоченные органы по санкциям в соответствующих юрисдикциях с просьбой предоставить разрешения, необходимые для проведения платежей в обычном порядке, на данный момент такие разрешения не получены и нет каких-либо гарантий относительно того, будут ли они выданы и в какой срок", — отметили в компании.

"Северсталь предлагает держателям облигаций предоставить согласие и уполномочить эмитента… производить любые платежи процентов или суммы основного долга напрямую… в рублях по курсу ЦБ РФ (на дату соответствующего платежа)", — говорится в сообщении.

Держатели облигаций компании, владеющие ими через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или российские депозитарии со счетами в Euroclear или Clearstream, получат выплаты в рублях через НРД или другие российские депозитарии. А держатели, владеющие облигациями через иностранные депозитарии, — через спецсчет, открытый в российском банке.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.