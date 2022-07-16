МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кредиторам "Нафтогаза Украины" настоятельно рекомендовали отказать госкомпании в заморозке выплат по долгу на два года, передает агентство Reuters. СМИ предупредили об угрозе "нефтяного шока" из-за антироссийских санкций

Согласно сообщению, "Нафтогаз" пожаловался на нехватку средств для исполнения обязательств, поскольку из-за российской спецоперации клиенты предприятия не могут оплачивать счета. Запрос застал многих кредиторов врасплох. Однако специально нанятые кредиторами эксперты юридической фирмы Dechert поставили под сомнения такие заявления. По их мнению, прибыльная действующая компания не могла лишиться наличности так быстро.

"Совет — проголосовать против", — резюмировал один из инвесторов.

Теперь от "Нафтогаза" требуют полных выплат на сумму 335 миллионов долларов по одной из облигаций со сроком погашения на следующей неделе, а также дополнительных "купонных" процентов по другой бумаге, которая действует до 2024 года.

Консультанты Dechert также заявили, что в настоящее время держатели облигаций не рассматривают возможность пересмотра долга, однако они могут созвать переговоры по этому вопросу, если ситуация не улучшится к моменту погашения следующей крупной облигации.