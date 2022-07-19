МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские гособлигации в мае выросли на 1 миллион долларов, до 2,004 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США. Минфин США назвал причины укрепления доллара

Как говорится в опубликованных данных, в российском портфеле стало больше долгосрочных облигаций — с 2 миллионов долларов в апреле сумма вложений в мае выросла до 3 миллионов. Объем краткосрочных гособлигаций остался на уровне апреля и марта — 2,001 миллиарда долларов.