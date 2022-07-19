Минфин США сообщил о росте вложений России в американские гособлигации
Минфин США сообщил о росте вложений России в американские гособлигации в мае на $1 миллион
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские гособлигации в мае выросли на 1 миллион долларов, до 2,004 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США.
Как говорится в опубликованных данных, в российском портфеле стало больше долгосрочных облигаций — с 2 миллионов долларов в апреле сумма вложений в мае выросла до 3 миллионов. Объем краткосрочных гособлигаций остался на уровне апреля и марта — 2,001 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/Bonds/20220719/837527535.html
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