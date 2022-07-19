МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Московская биржа 18 июля провела первые аукционы репо Федерального казначейства под залог ипотечных облигаций с поручительством "Дом.РФ" с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи), говорится в сообщении торговой площадки. В Индии одобрили проведение аукциона на частоты связи 5G

По итогам первого торгового дня было размещено 9,5 миллиарда рублей сроком на один день.

Ипотечные облигации с поручительством "Дом.РФ" стали доступны для операций Федерального казначейства на Московской бирже согласно постановлению правительства от 7 июня 2022 года. Ранее участники рынка репо с центральным контрагентом могли привлекать средства Федерального казначейства на рыночной аукционной основе только под залог облигаций федерального займа (ОФЗ) и еврооблигаций Минфина.

Федеральное казначейство проводит на Московской бирже операции с 2012 года, предоставляя ликвидность участникам денежного рынка. В настоящее время казначейство проводит депозитные аукционы с участием ЦК и без ЦК, осуществляет операции репо с системой управления обеспечением Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), в том числе с плавающими процентными ставками, а также операции на биржевом валютном рынке. На рынке репо с ЦК сегодня работают 262 банка и брокера, объем операций которых за первое полугодие составил 187 триллионов рублей.