МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 26 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА Новости источник в финансовых кругах. Спрос инвесторов на облигации "Камаза" составил миллиарды рублей

Отмечается, что организаторами размещения выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.

Как сообщает источник, ориентиром доходности является премия не выше 150 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три с половиной года.

"Ростелеком" разместит биржевые облигации серии 002Р-09R на три с половиной года с полугодовыми купонами. Техническая часть предварительно назначена на 4 августа.