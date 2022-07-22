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Источник: "Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации 26 июля
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"Ростелеком" планирует 26 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА Новости источник в финансовых кругах. Отмечается,... ПРАЙМ, 22.07.2022
рынки, облигации, новости, россия, облигации, ростелеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 26 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Отмечается, что организаторами размещения выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
Как сообщает источник, ориентиром доходности является премия не выше 150 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три с половиной года.
"Ростелеком" разместит биржевые облигации серии 002Р-09R на три с половиной года с полугодовыми купонами. Техническая часть предварительно назначена на 4 августа.