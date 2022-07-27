МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Русал" установил финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом выпуска два миллиарда китайских юаней в размере 3,9% годовых. Об этом заявил источник в финансовых кругах. Источник узнал финальный ориентир купона по облигациям "Ростелекома"

Отмечается, что "Русал" разместит на Мосбирже пятилетние облигации номиналом тысяча юаней с полугодовыми купонами и офертой через два года. Заявки на облигации компания собирала в среду.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и банк "Зенит".