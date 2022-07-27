МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Русал" в связи с повышенным спросом на выпуск биржевых облигаций в юанях в четверг соберет заявки инвесторов еще на один выпуск бондов в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям "Русала"

Компания ранее в среду собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии БО-05 объемом 2 миллиарда китайских юаней с полугодовыми купонами и офертой через два года. На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на купон на уровне не выше 5% годовых, открыла книгу с ориентиром купона не выше 4,75-5% годовых и в ходе сбора заявок снизила его до финального уровня 3,9% годовых.

В связи с повышенным спросом 28 июля с 11.00 до 13.00 мск будет дополнительно открыта книга на облигации серии БО-06 объемом до 2 миллиардов юаней с идентичными параметрами. Ставка купона по новому выпуску составит также 3,9% годовых.

Техническая часть размещения выпусков предварительно назначена на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и банк "Зенит".

В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск". Валюта расчетов — юани.

Московская биржа 15 июля зарегистрировала два выпуска пятилетних биржевых облигаций "Русала" серий БО-05 и БО-06 объемом по 2 миллиарда юаней.