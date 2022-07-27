МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.29 мск уменьшалась на 0,6 базисного пункта – до 3,002% с уровня прошлого закрытия в 3,008%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 2,998%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 2,9 базисного пункта — до 2,758% против уровня закрытия в 2,787%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 2,765%.
ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.
Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.
https://1prime.ru/Bonds/20220727/837628395.html
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