МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. "Русал" соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.29 мск уменьшалась на 0,6 базисного пункта – до 3,002% с уровня прошлого закрытия в 3,008%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 2,998%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 2,9 базисного пункта — до 2,758% против уровня закрытия в 2,787%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 2,765%.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.

Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.