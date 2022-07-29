"Русал" утвердил программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" принял решение утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы облигаций — бессрочный.
"Русал" на этой неделе собрал книгу заявок на дебютное размещение биржевых облигаций двух выпусков на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней.
Размещение локальных облигаций компании в китайской валюте получило широкую дистрибуцию среди инвесторов — в книгу было подано около 100 заявок.
https://1prime.ru/Bonds/20220729/837648395.html
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