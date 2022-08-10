МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 15 августа допустит на рынок облигаций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Glorax

Ранее допуск на фондовый рынок нерезидентов из дружественных стран планировался 8 августа, затем Мосбиржа перенесла дату.

"С 15 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица", — говорится в сообщении.

"Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации", — сообщается там же.

Мосбиржа напоминает в своем сообщении об ответственности участников торгов за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам.