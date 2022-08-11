МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России отметил повышенный спрос физических лиц на облигации федерального займа (ОФЗ) во второй половине июля, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков. Частные инвесторы снизили вложения в российские акции

В июле на вторичных биржевых торгах ОФЗ продавцами выступали системно значимые кредитные организации и прочие банки (56,9 миллиарда и 11,3 миллиарда рублей соответственно). Остальные категории участников осуществляли нетто-покупки. Основные покупки наблюдались со стороны некредитных финансовых организаций за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (33,5 миллиарда и 14,3 миллиарда рублей соответственно).

"Отдельно стоит отметить повышенный спрос на ОФЗ со стороны физических лиц во второй половине месяца (17,6 миллиарда рублей), превысивший показатели предыдущих месяцев этого года (в том числе до начала СВО)", — говорится в обзоре.

Среднедневной объем торгов ОФЗ в июле составил 16,5 миллиарда рублей (в июне в среднем 14,5 миллиарда). Россияне скупили в июле рекордный объем валюты

Доходности ОФЗ в июле показали разнонаправленную динамику, снизились на ближнем конце кривой и незначительно выросли на дальнем. Разворот кривой происходил в условиях ребалансировки портфелей ОФЗ крупными участниками рынка, которые продавали долгосрочные выпуски и одновременно покупали краткосрочные. Снижение краткосрочных ставок отражало смягчение денежно-кредитной политики (снижение ключевой ставки на 1,5 процентного пункта). В среднем по кривой доходности снизились на 63 базисных пункта. К концу июля кривая доходностей приобрела положительный наклон.

Кроме того, регулятор высказался о ситуации на российском рынке корпоративных облигаций. ЦБ считает, что его росту будет в дальнейшем способствовать предстоящий обмен еврооблигаций российских эмитентов на замещающие внутренние облигации. "В предстоящий период росту первичного размещения на внутреннем рынке (корпоративных облигаций — ред.) будет способствовать выпуск замещающих облигаций в целях их обмена на еврооблигации российских эмитентов, по которым выплаты не поступают на счета российских держателей из‑за их блокировки на стороне иностранной учетной инфраструктуры", — говорится в обзоре.