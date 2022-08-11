"Европлан" соберет заявки на облигации на неделе с 22 августа
"Европлан" планирует собрать заявки на облигации объемом три миллиарда рублей на неделе с 22 августа
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует на неделе с 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 11,46% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Дата технической части размещения будет объявлена позднее.
Организатором размещения выступит Газпромбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20220811/837765908.html
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