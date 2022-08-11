МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует на неделе с 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Мосбиржа запустит торги облигациями нерезидентов из дружественных стран

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 11,46% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Дата технической части размещения будет объявлена позднее.

Организатором размещения выступит Газпромбанк.