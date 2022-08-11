МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "РН Банк" (банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) планирует во второй половине августа — первой половине сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме пять миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Европлан" соберет заявки на облигации на неделе с 22 августа

Ориентир ставки купонов и дата технической части размещения будут определены позднее.

Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001P-10 с полугодовыми купонами. Организатором выступит Росбанк.

Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2017 года.

Приоритетные направления деятельности "РН Банка" — кредитование физических лиц для приобретения автомобилей брендов Renault-Nissan-Mitsubishi, финансирование дилеров брендов альянса, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг.