"РН Банк" планирует собрать заявки на облигации в августе-сентябре
"РН Банк" планирует собрать заявки на облигации в объеме пять миллиардов рублей в августе-сентябре
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "РН Банк" (банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) планирует во второй половине августа — первой половине сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме пять миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов и дата технической части размещения будут определены позднее.
Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001P-10 с полугодовыми купонами. Организатором выступит Росбанк.
Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2017 года.
Приоритетные направления деятельности "РН Банка" — кредитование физических лиц для приобретения автомобилей брендов Renault-Nissan-Mitsubishi, финансирование дилеров брендов альянса, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг.
https://1prime.ru/Bonds/20220811/837765967.html
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