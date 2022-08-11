МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Северсталь" получила согласие инвесторов на досрочное погашение долларовых еврооблигаций — в августе вместо октября, следует из сообщения компании. Эксперты оценили рост акций Polymetal на 37% за два дня

"Северсталь" настоящим уведомляет о том, что сегодня получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия держателей облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени облигаций… В соответствии с письменной резолюцией, датой досрочного погашения облигаций (по номиналу вместе с процентами… включая купон за апрель 2022) является 29 августа 2022 года", — сказано в сообщении. Первоначально срок погашения этого выпуска еврооблигаций был назначен на октябрь.

"Держатели облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют облигациями через Национальный расчетный депозитарий или иные российские депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии", — добавляется в сообщении.

Иностранные инвесторы, владеющие еврооблигациями, должны связаться с компанией для получения формы заявления на прямые выплаты, предоставить до 18 августа подписанное заявление и приложить подтверждение владения евробондами на 27 июля.

"Соответствующее заявление должно содержать: реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации, либо обязательство предоставить реквизиты рублевого счета в течение 90 календарных дней с даты досрочного погашения, либо полномочия, предоставленные "Северстали" на открытие рублёвого счета от имени или в пользу держателей облигаций с учетом требований российского законодательства", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что компания произведет платеж в дату досрочного погашения, если инвестор предоставит необходимые данные в "Северсталь" до 18 августа, либо в течение семи рабочих дней, после даты, когда данные были предоставлены.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).