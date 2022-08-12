МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Делимобиль" разместил дебютные биржевые облигации в объеме 659,8 миллиона рублей, говорится в сообщении эмитента. "РН Банк" планирует собрать заявки на облигации в августе-сентябре

Изначально компания планировала разместить бумаги в объеме 3 миллиарда рублей. Заявки на облигации собирала с 29 июля по 5 августа.

Компания разместила трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Ставка купонов установлена в размере 13% годовых.

Эмитент ценных бумаг — ООО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль". Организаторами выступили Газпромбанк и "Тинькофф банк".

Московская биржа в июле зарегистрировала программу биржевых облигаций "Делимобиля" объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Срок действия самой программы — бессрочный.