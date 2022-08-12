МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Московская биржа совместно с Федеральным казначейством предоставит участникам денежного рынка возможность привлечения средств федерального бюджета в репо с центральным контрагентом (ЦК) под залог субфедеральных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций Polymetal

"Мы рады предложить нашим клиентам дополнительные возможности по использованию имеющихся активов и привлечению ликвидности. Федеральное казначейство – крупнейший провайдер ликвидности на российском денежном рынке, в наших планах – дальнейшее развитие инфраструктуры с целью повышения эффективности использования временно свободных остатков бюджетных средств", — сказал директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов, чьи слова приводятся в сообщении.

Участники рынка репо с ЦК также имеют возможность привлекать средства единого казначейского счета, единого счета федерального бюджета под залог облигаций федерального займа (ОФЗ), еврооблигаций Минфина и ипотечных облигаций с поручительством "Дом.РФ".

Федеральное казначейство проводит на Московской бирже операции с 2012 года, предоставляя ликвидность участникам денежного рынка. В настоящее время казначейство проводит депозитные аукционы с участием ЦК и без ЦК, осуществляет операции репо с системой управления обеспечением Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), в том числе с плавающими процентными ставками, а также операции на биржевом валютном рынке. На рынке репо с ЦК сегодня работают 262 банка и брокера, объем операций которых за первое полугодие составил 187 триллионов рублей.