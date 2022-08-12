МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Девелопер Setl Group снизил ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 5 миллиардов рублей до 12,25-12,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Делимобиль" разместил дебютные биржевые облигации

Новому ориентиру купона соответствует доходность к погашению 12,82-13,1% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон не выше 12,7% годовых (доходность не выше 13,32% годовых).

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 августа. Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Инвестиционный банк Синара" и Экспобанк.

Setl Group — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания основана в 1994 году, работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.