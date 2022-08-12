МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Девелопер Setl Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: Setl Group снизил ориентир купона по облигациям

Компания установила финальный ориентир ставки купона по облигациям в размере 12,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,71% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей и ставку купона не выше 12,7% годовых (доходность не выше 13,32% годовых). В ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир по купону до 12,1-12,25% годовых (доходность 12,66-12,82% годовых).

Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 августа. Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Инвестиционный банк Синара" и Экспобанк.

Setl Group — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания основана в 1994 году, работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.