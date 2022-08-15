МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) планирует во второй половине августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей и офертой через 4 года, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: Setl Group увеличил объем размещения облигаций

Ориентир доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через четыре года.

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06R на десять лет с квартальными купонами. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на вторую половину августа.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и Россельхозбанк.