ФСК Единой энергетической системы соберет заявки на облигации в августе
Источник: ФСК Единой энергетической системы соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) планирует во второй половине августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей и офертой через 4 года, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через четыре года.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06R на десять лет с квартальными купонами. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на вторую половину августа.
Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20220815/837790970.html
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