МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские гособлигации в июне выросли на 1 миллион долларов, до 2,005 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США. "Яндекс" выкупил конвертируемые облигации еще на 48,6 миллионов долларов

Как говорится в опубликованных данных, в российском портфеле стало больше долгосрочных облигаций — с 3 миллионов долларов в мае сумма вложений в июне выросла до 4 миллионов. Объем краткосрочных гособлигаций остался на уровне апреля и марта — 2,001 миллиарда долларов.