Минфин США: вложения России в американские гособлигации выросли на миллион долларов в июне
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские гособлигации в июне выросли на 1 миллион долларов, до 2,005 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США.
Как говорится в опубликованных данных, в российском портфеле стало больше долгосрочных облигаций — с 3 миллионов долларов в мае сумма вложений в июне выросла до 4 миллионов. Объем краткосрочных гособлигаций остался на уровне апреля и марта — 2,001 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/Bonds/20220816/837795370.html
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