МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") установил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом 4 миллиарда рублей в диапазоне 11-11,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ФСК Единой энергетической системы соберет заявки на облигации в августе

Данному ориентиру купона соответствует доходность к трехлетней оферте 11-11,3% годовых. Заявки на облигации компания собирает во вторник.

Выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R предусматривает оферту через полтора года и выплату квартальных купонов по ставке 11% годовых. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 18 августа.

Организаторами выступят "АК Барс Банк", BCS Global Markets, БК "Регион", "Велес Капитал", Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", ITI Capital, ИФК "Солид", "МТС Банк", Росбанк, Россельхозбанк и Экспобанк.

Segezha Group — крупнейший российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.