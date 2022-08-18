МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") одобрил выпуск биржевых облигаций на сумму до 10 миллиардов рублей, ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до пяти лет, говорится в сообщении компании. Barclays подтвердил возобновление торговли российскими облигациями

"Одобрить привлечение обществом заемного капитала посредством размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО на сумму до 10 000 000 000 рублей со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций", — отмечается в сообщении.

При этом предусмотрена возможность частичного досрочного погашения 25% от номинальной стоимости в 1274-й день с даты начала размещения, в 1456-й, 1638-й и 1820-й.

"Размещение облигаций проводится в целях диверсификации источников финансирования и гармонизации долгового портфеля ПАО "Трансконтейнер" и позволит поддерживать в портфеле приемлемую долю заимствований с фиксированными процентными ставками", — передал через пресс-службу вице-президент по экономике и финансам Павел Скачков.

"Трансконтейнер" — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Единственный акционер — группа компаний "Дело".