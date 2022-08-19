МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Комиссионные доходы рынка облигаций Мосбиржи во втором квартале упали на 63,2%, на рынке акций — на 61,1%, при этом на валютном рынке выросли на 13,6%, следует из опубликованных торговой площадкой данных по МСФО за отчетный период. Минэкономразвития улучшило оценки по снижению реальных доходов населения

"Комиссионные доходы рынка облигаций снизились на 63,2% по причине снижения объемов торгов (за исключением однодневных облигаций) в связи с неблагоприятной конъюнктурой процентных ставок. Снижение эффективной комиссии было компенсировано смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с ЦК", — говорится в сообщении.

"Комиссионные доходы на рынке акций снизились (на 61,1% — ред.) на фоне соответствующего сокращения объема торгов. Небольшое улучшение эффективной комиссии объясняется структурой тарифов, подразумевающей увеличение ставки при снижении объемов торговли", — поясняется там же.

При этом комиссионный доход на валютном рынке вырос на 13,6% при снижении объема торгов на 35,8%. Рост обусловлен смещением структуры оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот снизились на 4,4%, в то время как объемы торгов свопами сократились на 47,1% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютного риска.

Комиссионный доход денежного рынка снизился на 22,4% при росте объема торгов на 41%. Разница в динамике вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо в целом сократились на 22%, до 4,6 дня. Средние сроки репо с КСУ сократились на 68%, до 2,5 дня, уточняется в сообщении.

Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 49,1% при уменьшении объема торгов на 57,8%. Разница между динамикой обусловлена изменением структуры объемов торгов. Динамика эффективной комиссии была частично компенсирована новой асимметричной структурой тарифов, действующей в пользу поставщиков ликвидности, отмечает торговая площадка.

Комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5%. Выручка от продажи информационных услуг уменьшилась на 14,8% на фоне значительного укрепления рубля. Доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 41% из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 183,1 миллиона рублей, добавляется в сообщении.