МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компания "Полюс" снизила ориентир ставки купона по размещаемым биржевым облигациям объемом выпуска не менее 3,5 миллиарда юаней — до 3,8-4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Полюс" установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям

Первоначальный ориентир купона составлял не выше 4,2% годовых.

Компания "Полюс" 23 августа собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-02 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 августа.

Организаторы размещения — Газпромбанк, банк "Дом.РФ", банк "Зенит", "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк, "Тинькофф банк", BCS Global Markets.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.