МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ("ФСК ЕЭС") установила финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации объемом выпуска не менее 15 миллиардов рублей на уровне не выше 8,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ФСК ЕЭС установила новый ориентир купона по облигациям

Первоначальный ориентир купона составлял не выше 9,45% годовых, затем снижался. Первоначальный объем выпуска составлял 10 миллиардов рублей.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к четырехлетней оферте до 8,99% годовых. Выпуск 10-летних облигаций серии 001P-06R предусматривает выплату квартальных купонов.

Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 31 августа. Организаторы размещения — Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.