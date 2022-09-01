Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации 2 сентября
Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации на пять миллиардов рублей 2 сентября
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания будет собирать с 12.00 до 13.00 мск. Ориентир по ставке купона составляет 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,19% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-06R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 сентября.
Организатором выступит "Инвестбанк Синара".
https://1prime.ru/Bonds/20220901/837963193.html
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