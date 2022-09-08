МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские компании выстраиваются в очередь с размещением своих облигаций в юанях, сообщил заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин. Минфин хочет выпустить облигации в юанях

Он напомнил, что первым выпустил биржевые облигации в юанях "Русал", затем последовал выпуск золотодобывающего "Полюса". В планах выпустить такие бумаги у "Металлоинвеста", а также у "Роснефти", которая готовит пока что крупнейшее в России размещение объемом не менее десяти миллиардов юаней. Во всех размещениях в качестве одного из организаторов выступает Газпромбанк.

"У нас есть еще ряд эмитентов, которые уже выстраиваются в очередь для того, чтобы этот рынок протестировать и выйти с новыми инструментами в юанях", — также сказал бизнесмен в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Безусловно, среди них львиную долю составляют те же самые экспортеры, у них своя задача и появляются новые возможности для этого, а также и другие эмитенты готовы на это посмотреть", — заключил он.