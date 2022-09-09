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2022
https://1prime.ru/Bonds/20220909/838064994.html
"Русгидро" соберет заявки на облигации 14 сентября
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"Русгидро" планирует 14 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир доходности — премия... ПРАЙМ, 09.09.2022
рынки, облигации, новости, русгидро, биржевые облигации, заявки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 14 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и "Московский кредитный банк".