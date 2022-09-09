МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 14 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Источник заявил о планах "Роснефти" собрать заявки на облигации 13 сентября

Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и "Московский кредитный банк".