МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" установил финальный ориентир ставки купона для двух выпусков биржевых облигаций объемом выпуска до 1 миллиарда юаней каждый — 3,1% для двухлетнего (001Р-01) и 3,7% для пятилетнего (001Р-02), следует из сообщения компании. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, полученные из средств ФНБ

"Металлоинвест"… сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 миллиарда юаней. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения два года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения пять лет", — сказано в сообщении.

Компания будет выплачивать купонный доход раз в квартал. Погашение выпуска и расчеты при выплате купонов будут производится в юанях, выплаты в рублях возможны по решению эмитента или запросу инвесторов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг — еAAA (RU).

"Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности", — отметили в "Металлоинвесте".

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", банк "Зенит", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитика", — Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в прошлом году увеличил выпуск железной руды на 0,8% — до 40,767 миллиона тонн.