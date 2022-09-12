МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов юаней на уровне не выше 3,15%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания планирует 13 сентября собрать заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступят "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/Bonds/20220912/838085962.html
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