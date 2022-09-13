ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации до полудня
ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей до полудня во вторник
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок открыта с 11.00 до 12.00 мск.
Компания размещает биржевые облигации серии БО-05 с погашением через 35 лет. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 23 сентября. Организатором размещения выступает БК "Регион", техническим андеррайтером — "Сбербанк КИБ".
ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.
https://1prime.ru/Bonds/20220913/838097657.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.