МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Источник назвал ориентир купона по облигациям "Роснефти" в юанях

Книга заявок открыта с 11.00 до 12.00 мск.

Компания размещает биржевые облигации серии БО-05 с погашением через 35 лет. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 23 сентября. Организатором размещения выступает БК "Регион", техническим андеррайтером — "Сбербанк КИБ".

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.