"Роснефть" снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник
Источник: "Роснефть" снизила ориентир купона по облигациям на сумму 10 миллиардов юаней до 3,05-3,1%
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней — до 3,05-3,1%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.
"Роснефть" во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/Bonds/20220913/838099251.html
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