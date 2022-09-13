МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней — до 3,05-3,1%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации до полудня

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.

"Роснефть" во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".